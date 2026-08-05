American Healthcare REIT Aktie
WKN DE: A3E3SP / ISIN: US3981823038
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05.08.2026 07:01:06
Ausblick: American Healthcare REIT präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
American Healthcare REIT stellt am 06.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,137 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte American Healthcare REIT ein EPS von 0,060 USD je Aktie vermeldet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll American Healthcare REIT in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,93 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 645,3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 542,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 5 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,571 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,420 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt von insgesamt 2,65 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 2,26 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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