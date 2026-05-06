Ausblick: American Healthcare REIT stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

American Healthcare REIT gibt am 07.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS gehen 4 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,161 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte American Healthcare REIT noch -0,040 USD je Aktie verloren.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 7 Analysten ein Plus von 23,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 667,6 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 540,7 Millionen USD umgesetzt.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 4 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,752 USD je Aktie, gegenüber 0,420 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 9 Analysten durchschnittlich bei 2,71 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 2,26 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at