American Homes 4 Rent Aktie
WKN DE: A1W3P0 / ISIN: US02665T3068
|
03.11.2026 07:01:06
Ausblick: American Homes 4 Rent (A) stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
American Homes 4 Rent (A) wird am 04.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
10 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,184 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,270 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal soll American Homes 4 Rent (A) nach den Prognosen von 10 Analysten 488,7 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 1,23 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 482,8 Millionen USD umgesetzt worden.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 7 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,01 USD, gegenüber 1,18 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 13 Analysten im Durchschnitt 1,91 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,87 Milliarden USD generiert worden waren.
Redaktion Finanzen.net
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu American Homes 4 Rent (A)
|
07:01
|Ausblick: American Homes 4 Rent (A) stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
21.10.26
|Erste Schätzungen: American Homes 4 Rent (A) stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
29.07.26
|Ausblick: American Homes 4 Rent (A) verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
15.07.26
|Erste Schätzungen: American Homes 4 Rent (A) öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
05.05.26
|Ausblick: American Homes 4 Rent (A) stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu American Homes 4 Rent (A)
Aktien in diesem Artikel
|American Homes 4 Rent (A)
|28,00
|-1,41%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX auf Richtungssuche -- DAX macht Verluste wett -- Wall Street gespalten erwartet -- Asiens Börsen schlussendlich uneinheitlich
Während sich der heimische Aktienmarkt wankelmütig zeigt, holt der deutsche Leitindex seine Verluste auf. Die US-Börsen dürften den Handel unterschiedlich aufnehmen. Die Börsen in Fernost wiesen am Dienstag unterschiedliche Vorzeichen aus.