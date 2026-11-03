Ausblick: American Homes 4 Rent (A) stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

American Homes 4 Rent (A) wird am 04.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

10 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,184 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,270 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll American Homes 4 Rent (A) nach den Prognosen von 10 Analysten 488,7 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 1,23 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 482,8 Millionen USD umgesetzt worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 7 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,01 USD, gegenüber 1,18 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 13 Analysten im Durchschnitt 1,91 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,87 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion Finanzen.net