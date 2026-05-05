Ausblick: American Homes 4 Rent (A) stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

American Homes 4 Rent (A) präsentiert in der am 06.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

11 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,176 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,300 USD je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 12 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 470,6 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 1,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 463,6 Millionen USD in den Büchern standen.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,726 USD, während im vorherigen Jahr noch 1,18 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 15 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,90 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 1,87 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at