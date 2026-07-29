Ausblick: American Homes 4 Rent (A) verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

American Homes 4 Rent (A) wird sich am 30.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.

Die Prognosen von 11 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,180 USD. Dies würde einer Verringerung von 35,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem American Homes 4 Rent (A) 0,280 USD je Aktie vermeldete.

12 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 1,29 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 460,6 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei American Homes 4 Rent (A) für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 466,5 Millionen USD aus.

10 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,883 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 1,18 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 15 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 1,90 Milliarden USD, gegenüber 1,87 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at