Ausblick: American Homes 4 Rent (A) veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

American Homes 4 Rent (A) lädt am 19.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzungen von 9 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,189 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,330 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

10 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 459,2 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 3,93 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 441,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Die Prognosen von 7 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,02 USD, gegenüber 1,08 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 14 Analysten durchschnittlich 1,85 Milliarden USD im Vergleich zu 1,75 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at