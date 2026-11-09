American Integrity Insurance Group Incorporation Registered Shs Aktie

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WKN DE: A417ZH / ISIN: US0269481091

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09.11.2026 07:01:06

Ausblick: American Integrity Insurance Group gewährt Anlegern Blick in die Bücher

American Integrity Insurance Group wird am 10.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 6 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,660 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei American Integrity Insurance Group noch ein Gewinn pro Aktie von 0,670 USD in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 4 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 257,7 Millionen USD – ein Plus von 315,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem American Integrity Insurance Group 62,0 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Die Erwartungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 4,30 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 5,65 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 3 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 1,02 Milliarden USD, gegenüber 276,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion Finanzen.net

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