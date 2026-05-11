Ausblick: American Integrity Insurance Group vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

American Integrity Insurance Group präsentiert in der am 12.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Die Prognosen von 6 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,985 USD. Dies würde einer Verringerung von 46,17 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem American Integrity Insurance Group 1,83 USD je Aktie vermeldete.

In Sachen Umsatz gehen 3 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 214,7 Millionen USD aus – eine Steigerung von 198,66 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte American Integrity Insurance Group einen Umsatz von 71,9 Millionen USD eingefahren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 6 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,83 USD aus. Im Vorjahr waren 5,65 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten im Durchschnitt 963,9 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 276,5 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at