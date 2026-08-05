American International Group Aktie
WKN DE: A0X88Z / ISIN: US0268747849
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05.08.2026 07:01:06
Ausblick: American International Group (AIG) gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
American International Group (AIG) lädt am 06.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.
21 Analysten schätzen, dass American International Group (AIG) für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,92 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,98 USD je Aktie erwirtschaftet.
Im abgelaufenen Quartal soll American International Group (AIG) nach den Prognosen von 5 Analysten 7,25 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 2,21 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 7,09 Milliarden USD umgesetzt worden.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 23 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 7,99 USD aus. Im Vorjahr waren 5,43 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 7 Analysten im Durchschnitt 29,22 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 26,78 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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