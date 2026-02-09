Ausblick: American International Group (AIG) präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

American International Group (AIG) präsentiert in der am 10.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

In Sachen EPS gehen 21 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,90 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte American International Group (AIG) noch 1,43 USD je Aktie eingenommen.

5 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 6,91 Milliarden USD – das würde einem Abschlag von 3,67 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 7,18 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Die Prognosen von 23 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 7,04 USD, gegenüber -2,170 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 7 Analysten durchschnittlich 27,21 Milliarden USD im Vergleich zu 27,25 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

