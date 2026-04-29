Ausblick: American International Group (AIG) stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

American International Group (AIG) wird am 30.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

In Sachen EPS gehen 19 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,89 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte American International Group (AIG) noch 1,16 USD je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll American International Group (AIG) in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,70 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 7,03 Milliarden USD im Vergleich zu 6,78 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 21 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 7,83 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 5,43 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 29,25 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 26,78 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at