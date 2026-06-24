American Outdoor Brands Aktie

American Outdoor Brands für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QA0E / ISIN: US02875D1090

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
24.06.2026 07:01:06

Ausblick: American Outdoor Brands gewährt Anlegern Blick in die Bücher

American Outdoor Brands gibt am 25.06.2026 die Zahlen für das am 30.04.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,005 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,080 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten ein Minus von 21,80 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 48,4 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 61,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 2 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,145 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier -0,010 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt von insgesamt 191,9 Millionen USD aus, im Gegensatz zu 222,3 Millionen USD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu American Outdoor Brands Inc Registered Shs When Issued

mehr Nachrichten

Analysen zu American Outdoor Brands Inc Registered Shs When Issued

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

American Outdoor Brands Inc Registered Shs When Issued 10,17 2,01% American Outdoor Brands Inc Registered Shs When Issued

Letzte Top-Ranking Nachrichten

21.06.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 25
21.06.26 Gold, Öl & Co. in KW 25: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
20.06.26 KW 25: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
20.06.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
19.06.26 KW 25: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX im Minus -- Börsen in Fernost letztlich überwiegend stärker
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt bewegen sich am Mittwoch tiefer. Die asiatischen Börsen tendierten zur Wochenmitte mehrheitlich fester.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen