Ausblick: American Outdoor Brands gewährt Anlegern Blick in die Bücher

American Outdoor Brands gibt am 25.06.2026 die Zahlen für das am 30.04.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,005 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,080 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten ein Minus von 21,80 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 48,4 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 61,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 2 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,145 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier -0,010 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt von insgesamt 191,9 Millionen USD aus, im Gegensatz zu 222,3 Millionen USD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at