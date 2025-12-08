Handeln Sie CFDs auf die beliebtesten Aktien, Kryptos, Indizes und mehr in Österreich! (79% der CFD-Kleinanlegerkonten verlieren Geld.) -w-

American Outdoor Brands Aktie

American Outdoor Brands für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QA0E / ISIN: US02875D1090

08.12.2025 07:01:06

Ausblick: American Outdoor Brands präsentiert Quartalsergebnisse

American Outdoor Brands stellt am 09.12.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass American Outdoor Brands im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,195 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,240 USD je Aktie gewesen.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 50,9 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 15,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 60,2 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Die Erwartungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,040 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,010 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 2 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 194,4 Millionen USD, gegenüber 222,3 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

