Ausblick: American Outdoor Brands stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

American Outdoor Brands lädt am 12.03.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.01.2026 endete.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,085 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,010 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll American Outdoor Brands in dem im Januar abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 8,03 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 53,8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 58,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Prognosen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,110 USD, gegenüber -0,010 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 2 Analysten durchschnittlich 192,1 Millionen USD im Vergleich zu 222,3 Millionen USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at