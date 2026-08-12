American Shared Hospital ServicesShs Aktie
WKN: 874991 / ISIN: US0295951059
|
12.08.2026 07:01:06
Ausblick: American Shared Hospital Service informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
American Shared Hospital Service präsentiert in der am 13.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
1 Analyst schätzt, dass American Shared Hospital Service für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,020 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,040 USD je Aktie erwirtschaftet.
Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 7,6 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 6,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,1 Millionen USD in den Büchern standen.
1 Analyst gibt in Bezug auf das laufende Fiskaljahr eine Schätzung von einem Verlust von -0,050 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -0,230 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr von 30,0 Millionen USD, gegenüber 28,1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu American Shared Hospital ServicesShs
|
12.08.26
|Ausblick: American Shared Hospital Service informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
13.05.26
|Ausblick: American Shared Hospital Service präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
30.03.26
|Ausblick: American Shared Hospital Service zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu American Shared Hospital ServicesShs
Aktien in diesem Artikel
|American Shared Hospital ServicesShs
|1,54
|0,65%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach US-Inflationsdaten: ATX beendet Handel mit Gewinnen -- DAX geht nach Rekord schwächer in den Feierabend -- US-Börsen gehen uneinheitlich aus dem Handel -- Asiens Börsen schließlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt verbuchte zur Wochenmitte Gewinne. Der deutsche Leitindex tendierte zu Verlusten. Die US-Börsen präsentierten sich uneinheitlich. In Fernost zeigten sich die Börsen am Mittwoch uneinheitlich.