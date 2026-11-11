American Shared Hospital ServicesShs Aktie
WKN: 874991 / ISIN: US0295951059
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11.11.2026 07:01:06
Ausblick: American Shared Hospital Service mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
American Shared Hospital Service präsentiert in der am 12.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 0,010 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,000 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
1 Analyst erwartet einen Umsatz von 8,5 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 18,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7,2 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Die Prognose von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Verlust je Aktie von -0,140 USD, gegenüber -0,230 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwartet 1 Analyst 32,7 Millionen USD im Vergleich zu 28,1 Millionen USD im vorherigen Jahr.
Redaktion Finanzen.net
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