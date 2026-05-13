American Shared Hospital ServicesShs Aktie
WKN: 874991 / ISIN: US0295951059
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13.05.2026 07:01:06
Ausblick: American Shared Hospital Service präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
American Shared Hospital Service wird am 14.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
1 Analyst schätzt, dass American Shared Hospital Service für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,010 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,100 USD je Aktie erwirtschaftet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll American Shared Hospital Service in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,44 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 6,9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 6,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.
1 Analyst gibt für das laufende Fiskaljahr eine Schätzung von 0,030 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -0,230 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 29,7 Millionen USD, gegenüber 28,1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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