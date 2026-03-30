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American Shared Hospital ServicesShs Aktie

American Shared Hospital ServicesShs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 874991 / ISIN: US0295951059

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30.03.2026 07:01:06

Ausblick: American Shared Hospital Service zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

American Shared Hospital Service wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 31.03.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

1 Analyst schätzt, dass American Shared Hospital Service für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,020 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,200 USD je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst eine Verringerung von 3,20 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 8,8 Millionen USD gegenüber 9,1 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Die Erwartung von 1 Analyst für das abgelaufene Fiskaljahr beläuft sich auf einen Verlust von -0,120 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 0,330 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnet 1 Analyst für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 29,1 Millionen USD, gegenüber 28,3 Millionen USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at

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