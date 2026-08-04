Ausblick: American States Water öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

American States Water wird am 05.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass American States Water im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,915 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,870 USD je Aktie gewesen.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 171,7 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 5,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 163,1 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 3 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 3,64 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 3,37 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 707,9 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 658,1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at