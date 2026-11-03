Ausblick: American States Water stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

American States Water öffnet am 04.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.

3 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 1,08 USD aus. Im letzten Jahr hatte American States Water einen Gewinn von 1,06 USD je Aktie eingefahren.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 196,0 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 7,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 182,7 Millionen USD in den Büchern standen.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 3 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 3,67 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 3,37 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt von insgesamt 712,8 Millionen USD aus im Gegensatz zu 658,1 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net