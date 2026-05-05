American States Water Aktie

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WKN: 881720 / ISIN: US0298991011

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05.05.2026 07:01:06

Ausblick: American States Water zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

American States Water wird am 06.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 2 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,769 USD je Aktie gegenüber 0,700 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll American States Water in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,09 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 157,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 148,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

2 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,71 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 3,37 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr von 700,5 Millionen USD, gegenüber 658,1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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