Ausblick: American Superconductor mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

American Superconductor veröffentlicht am 04.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

4 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,153 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 155,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,060 USD erwirtschaftet wurden.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 69,2 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 12,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 61,4 Millionen USD in den Büchern standen.

4 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,823 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,160 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 290,2 Millionen USD, gegenüber 222,8 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at