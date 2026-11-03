Ausblick: American Superconductor stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

American Superconductor wird am 04.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.

5 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,200 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 81,82 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,110 USD je Aktie erzielt worden waren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll American Superconductor in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 32,58 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 87,3 Millionen USD im Vergleich zu 65,9 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,878 USD im Vergleich zu 3,05 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich bei 368,1 Millionen USD, gegenüber 299,2 Millionen USD ein Jahr zuvor.

Redaktion Finanzen.net