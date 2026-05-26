Ausblick: American Superconductor verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

American Superconductor veröffentlicht am 27.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Prognosen von 4 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,185 USD. Dies würde einem Zuwachs von 516,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem American Superconductor 0,030 USD je Aktie vermeldete.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 4 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 23,16 Prozent auf 82,1 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 66,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen von 3 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,46 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 0,160 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 4 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 294,9 Millionen USD, gegenüber 222,8 Millionen USD im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at