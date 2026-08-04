Ausblick: American Superconductor verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

American Superconductor lädt am 05.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

Im Schnitt gehen 4 Analysten von einem Gewinn von 0,203 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,170 USD je Aktie erzielt worden.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 87,1 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 20,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 72,4 Millionen USD umgesetzt worden waren.

5 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,976 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 3,05 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 362,2 Millionen USD, gegenüber 299,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at