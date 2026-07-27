Ausblick: American Tower informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

American Tower wird am 28.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

Im Schnitt gehen 15 Analysten von einem Gewinn von 1,57 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,780 USD je Aktie erzielt worden.

American Tower soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,70 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 16 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,63 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Die Erwartungen von 16 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 6,59 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 5,40 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 19 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 10,95 Milliarden USD, gegenüber 10,64 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at