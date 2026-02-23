American Tower Aktie

American Tower für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JRLA / ISIN: US03027X1000

23.02.2026 07:01:06

Ausblick: American Tower legt Quartalsergebnis vor

American Tower präsentiert am 24.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Die Prognosen von 13 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1,48 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei American Tower noch ein Gewinn pro Aktie von 2,62 USD in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll American Tower nach den Prognosen von 15 Analysten 2,69 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 5,43 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,55 Milliarden USD umgesetzt worden.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 14 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 5,12 USD, gegenüber 4,82 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 18 Analysten durchschnittlich auf 10,59 Milliarden USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 10,13 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu American Tower Corp.

Analysen zu American Tower Corp.

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

American Tower Corp. 156,72 -0,97% American Tower Corp.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03:53 So hat die Deutsche Bank im vierten Quartal 2025 investiert: Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.
22.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 8
22.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 8: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
21.02.26 KW 8: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
21.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

