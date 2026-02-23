American Tower Aktie
WKN DE: A1JRLA / ISIN: US03027X1000
|
23.02.2026 07:01:06
Ausblick: American Tower legt Quartalsergebnis vor
American Tower präsentiert am 24.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.
Die Prognosen von 13 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1,48 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei American Tower noch ein Gewinn pro Aktie von 2,62 USD in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal soll American Tower nach den Prognosen von 15 Analysten 2,69 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 5,43 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,55 Milliarden USD umgesetzt worden.
Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 14 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 5,12 USD, gegenüber 4,82 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 18 Analysten durchschnittlich auf 10,59 Milliarden USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 10,13 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu American Tower Corp.
|
07:01
|Ausblick: American Tower legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
18.02.26
|Starker Wochentag in New York: S&P 500 letztendlich mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
18.02.26
|Pluszeichen in New York: S&P 500 notiert am Mittwochnachmittag im Plus (finanzen.at)
|
17.02.26
|S&P 500-Papier American Tower-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in American Tower von vor 3 Jahren angefallen (finanzen.at)
|
10.02.26
|S&P 500-Titel American Tower-Aktie: So viel Verlust hätte eine American Tower-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
09.02.26
|Erste Schätzungen: American Tower mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
03.02.26
|S&P 500-Papier American Tower-Aktie: So viel hätten Anleger an einem American Tower-Investment von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
27.01.26
|S&P 500-Titel American Tower-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in American Tower von vor 5 Jahren angefallen (finanzen.at)
Analysen zu American Tower Corp.
Aktien in diesem Artikel
|American Tower Corp.
|156,72
|-0,97%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX beendet die Woche in Grün -- DAX schlussendlich im Plus --Wall Street schließt fester -- Asiens Börsen letztlich tiefrot
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag leicht aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich unterdessen etwas höher. Die Wall Street zeigte sich zum Wochenende in Grün. Die Börsen in Asien präsentierten sich zum Wochenschluss mit schwacher Tendenz.