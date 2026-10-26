Ausblick: American Tower legt Quartalsergebnis vor

American Tower öffnet am 27.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.

15 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,64 USD gegenüber 1,82 USD im Vorjahresquartal.

17 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 1,61 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,72 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei American Tower für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 2,76 Milliarden USD aus.

Der Ausblick von 16 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 6,97 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 5,40 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 20 Analysten auf durchschnittlich 11,03 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 10,64 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at