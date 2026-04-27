Ausblick: American Tower zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

American Tower stellt am 28.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Schätzungen von 15 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,60 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 1,04 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll American Tower in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,61 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 17 Analysten durchschnittlich bei 2,66 Milliarden USD im Vergleich zu 2,56 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 17 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 6,46 USD, wohingegen im Vorjahr noch 5,40 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 20 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 10,80 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 10,64 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at