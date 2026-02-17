American Water Works Aktie
WKN DE: A0NJ38 / ISIN: US0304201033
|

Ausblick: American Water Works zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
American Water Works äußert sich am 18.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.
8 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,26 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,22 USD erwirtschaftet worden.
Im abgelaufenen Quartal soll American Water Works nach den Prognosen von 2 Analysten 1,29 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 7,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,20 Milliarden USD umgesetzt worden.
9 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 5,73 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 5,39 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 5,08 Milliarden USD, gegenüber 4,68 Milliarden USD im vorherigen Zeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
