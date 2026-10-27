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WKN DE: A0NJ38 / ISIN: US0304201033

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27.10.2026 07:01:06

Ausblick: American Water Works zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

American Water Works veröffentlicht am 28.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Schätzungen von 8 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 2,04 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte American Water Works ein EPS von 1,94 USD je Aktie vermeldet.

4 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 8,96 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 1,45 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,58 Milliarden USD aus.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 10 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 6,08 USD je Aktie, gegenüber 5,69 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 8 Analysten durchschnittlich bei 5,40 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 5,14 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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