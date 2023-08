Ausblick: American Well A präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

American Well A präsentiert am 02.08.2023 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel.

12 Analysten schätzen im Schnitt, dass American Well A im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,224 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,250 USD je Aktie gewesen.

American Well A soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 65,9 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 12 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 64,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 9 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -2,056 USD je Aktie, gegenüber -0,990 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 13 Analysten durchschnittlich bei 276,7 Millionen USD. Im Vorjahr waren 277,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at