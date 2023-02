Ausblick: American Well A präsentiert Quartalsergebnisse

American Well A präsentiert in der am 22.02.2023 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2022 endete.

Die Schätzungen von 11 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,255 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,180 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 13 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 7,33 Prozent auf 78,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte American Well A noch 72,8 Millionen USD umgesetzt.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 12 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -1,023 USD, gegenüber -0,690 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 14 Analysten im Durchschnitt 276,1 Millionen USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 252,8 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at