American Aktie
WKN DE: A0M613 / ISIN: US02913V1035
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10.05.2026 07:01:06
Ausblick: American zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
American wird am 11.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
8 Analysten schätzen im Schnitt, dass American im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,640 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,410 USD je Aktie gewesen.
Die Schätzungen von 8 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 173,7 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 5,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 164,6 Millionen USD in den Büchern standen.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 8 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 2,43 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 1,36 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt von insgesamt 690,1 Millionen USD aus im Gegensatz zu 648,9 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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