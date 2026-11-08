Ausblick: American zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

American wird am 09.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

8 Analysten schätzen im Schnitt, dass American im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,262 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,300 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 8 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 1,57 Prozent auf 165,8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte American noch 163,2 Millionen USD umgesetzt.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,62 USD, wohingegen im Vorjahr noch 1,36 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 8 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 693,8 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 648,9 Millionen USD waren.

Redaktion Finanzen.net