America's Car-Mart Aktie

America's Car-Mart für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 889634 / ISIN: US03062T1051

03.12.2025 07:01:06

Ausblick: Americas Car-Mart legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Americas Car-Mart präsentiert in der am 04.12.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.10.2025 endete.

Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,337 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Americas Car-Mart noch ein Gewinn pro Aktie von 0,610 USD in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll Americas Car-Mart nach den Prognosen von 3 Analysten im Schnitt 331,0 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 4,68 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 347,3 Millionen USD umgesetzt worden.

Die Erwartungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -0,403 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 2,33 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 3 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 1,35 Milliarden USD, gegenüber 1,39 Milliarden USD im Vorjahr.

