America's Car-Mart Aktie
WKN: 889634 / ISIN: US03062T1051
|
03.12.2025 07:01:06
Ausblick: Americas Car-Mart legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Americas Car-Mart präsentiert in der am 04.12.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.10.2025 endete.
Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,337 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Americas Car-Mart noch ein Gewinn pro Aktie von 0,610 USD in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal soll Americas Car-Mart nach den Prognosen von 3 Analysten im Schnitt 331,0 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 4,68 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 347,3 Millionen USD umgesetzt worden.
Die Erwartungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -0,403 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 2,33 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 3 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 1,35 Milliarden USD, gegenüber 1,39 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
