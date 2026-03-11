America's Car-Mart Aktie

America's Car-Mart für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 889634 / ISIN: US03062T1051

11.03.2026 07:01:06

Ausblick: Americas Car-Mart verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Americas Car-Mart präsentiert in der am 12.03.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.01.2026 endete.

Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,257 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,370 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten ein Plus von 1,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 329,3 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 325,7 Millionen USD umgesetzt.

Die Erwartungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -3,187 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 2,33 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 3 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 1,39 Milliarden USD, gegenüber 1,39 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu America's Car-Mart Inc.

Analysen zu America's Car-Mart Inc.

Aktien in diesem Artikel

America's Car-Mart Inc. 18,96 0,21% America's Car-Mart Inc.

