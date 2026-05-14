Ausblick: Americas Gold and Silver stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Americas Gold and Silver präsentiert am 15.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Im Durchschnitt erwarten 6 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,075 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,110 CAD je Aktie vermeldet.

Die Umsatzschätzungen von 3 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 70,6 Millionen USD, was einem Umsatz von 32,3 Millionen CAD im Vorjahresviertel gegenübersteht.

8 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,239 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -0,460 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 277,6 Millionen USD, gegenüber 164,1 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at