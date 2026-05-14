Americas Gold and Silver Corporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A41EY4 / ISIN: CA03062D8035
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14.05.2026 07:01:06
Ausblick: Americas Gold and Silver stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Americas Gold and Silver präsentiert am 15.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
Im Durchschnitt erwarten 6 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,075 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,110 CAD je Aktie vermeldet.
Die Umsatzschätzungen von 3 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 70,6 Millionen USD, was einem Umsatz von 32,3 Millionen CAD im Vorjahresviertel gegenübersteht.
8 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,239 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -0,460 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 277,6 Millionen USD, gegenüber 164,1 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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Nachrichten zu Americas Gold and Silver Corporation Registered Shs
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14.05.26
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