Ausblick: Americas Gold and Silver stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Americas Gold and Silver wird am 14.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Prognosen von 6 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,022 USD je Aktie gegenüber -0,070 CAD je Aktie im Vorjahresquartal.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 3 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 49,9 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 37,2 Millionen CAD erzielt wurde.

Die Schätzungen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,160 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,460 CAD einfahren können. Beim Umsatz gehen 6 Analysten von durchschnittlich 257,2 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 164,1 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at