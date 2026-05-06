Ausblick: Americold Realty Trust öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Americold Realty Trust wird am 07.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

5 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,044 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 26,67 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,060 USD je Aktie erzielt worden waren.

Das vergangene Quartal soll Americold Realty Trust mit einem Umsatz von insgesamt 613,8 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 4 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 629,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 2,42 Prozent verringert.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,028 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -0,400 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,55 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 2,60 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at