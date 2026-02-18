Americold Realty Trust Shs of Benef Interest Aktie
Ausblick: Americold Realty Trust stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Americold Realty Trust präsentiert in der am 19.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.
Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,080 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,130 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite soll Americold Realty Trust 4 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 654,6 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 1,78 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Americold Realty Trust 666,4 Millionen USD umsetzen können.
Für das beendete Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,014 USD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch -0,330 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 2,60 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 2,67 Milliarden USD waren.
