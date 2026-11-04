Americold Realty Trust Shs of Benef Interest Aktie

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WKN DE: A0Q9XQ / ISIN: US03064D1081

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04.11.2026 07:01:06

Ausblick: Americold Realty Trust verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Americold Realty Trust wird sich am 05.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äußern.

6 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,024 USD. Das entspräche einem Gewinn von 40,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,040 USD erwirtschaftet wurden.

Im abgelaufenen Quartal soll Americold Realty Trust nach den Prognosen von 6 Analysten im Schnitt 640,8 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 3,44 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 663,7 Millionen USD umgesetzt worden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 6 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -1,246 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -0,400 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich auf 2,55 Milliarden USD, gegenüber 2,60 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net

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