Ausblick: Ameriprise Financial informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Ameriprise Financial wird am 30.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Schätzungen von 12 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 9,76 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 5,00 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz gehen 8 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 4,60 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 0,35 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Ameriprise Financial einen Umsatz von 4,58 Milliarden USD eingefahren.

13 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 38,39 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 33,05 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 18,27 Milliarden USD, gegenüber 17,98 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at