Ausblick: Ameriprise Financial mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Ameriprise Financial wird am 29.01.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

11 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 10,34 USD. Im Vorjahresquartal waren 10,58 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Ameriprise Financial in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,35 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 4,77 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 4,66 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Der Ausblick von 12 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 38,81 USD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 33,05 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 7 Analysten auf durchschnittlich 18,30 Milliarden USD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 17,98 Milliarden USD in den Büchern standen.

