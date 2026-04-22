Ausblick: Ameriprise Financial stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Ameriprise Financial öffnet am 23.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.

12 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 10,21 USD. Im Vorjahresquartal waren 5,83 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 8 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 5,20 Prozent auf 4,72 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,48 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Insgesamt erwarten 13 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 42,43 USD je Aktie, gegenüber 36,28 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 9 Analysten durchschnittlich auf 19,20 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 18,91 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at