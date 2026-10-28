Ameriprise Financial Aktie
WKN: A0F55S / ISIN: US03076C1062
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28.10.2026 07:01:06
Ausblick: Ameriprise Financial stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Ameriprise Financial öffnet am 29.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.
12 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 11,77 USD gegenüber 9,33 USD im Vorjahresquartal.
8 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 4,60 Prozent auf 5,10 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,87 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Die Erwartungen von 13 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 46,45 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 36,28 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 9 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 20,04 Milliarden USD, gegenüber 18,92 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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