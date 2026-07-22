Ausblick: Ameriprise Financial stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Ameriprise Financial wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 23.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

12 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 10,81 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 0,75 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 10,73 USD je Aktie erzielt worden waren.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 7 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 8,26 Prozent auf 4,87 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Ameriprise Financial noch 4,49 Milliarden USD umgesetzt.

Insgesamt erwarten 13 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 45,40 USD je Aktie, gegenüber 36,28 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 8 Analysten durchschnittlich auf 19,80 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 18,91 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at