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WKN: A0HNB2 / ISIN: US03076K1088

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22.04.2026 07:01:06

Ausblick: Ameris Bancor gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Ameris Bancor gibt am 23.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

7 Analysten schätzen, dass Ameris Bancor für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,55 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,27 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 6 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 22,68 Prozent auf 309,3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Ameris Bancor noch 400,1 Millionen USD umgesetzt.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 7 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 6,53 USD je Aktie, gegenüber 6,00 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 6 Analysten durchschnittlich bei 1,28 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 1,67 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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