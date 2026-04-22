Ameris BancorpShs Aktie
WKN: A0HNB2 / ISIN: US03076K1088
|
22.04.2026 07:01:06
Ausblick: Ameris Bancor gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Ameris Bancor gibt am 23.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
7 Analysten schätzen, dass Ameris Bancor für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,55 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,27 USD je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 6 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 22,68 Prozent auf 309,3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Ameris Bancor noch 400,1 Millionen USD umgesetzt.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 7 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 6,53 USD je Aktie, gegenüber 6,00 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 6 Analysten durchschnittlich bei 1,28 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 1,67 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Ameris BancorpShs
|
22.04.26
|Ausblick: Ameris Bancor gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
08.04.26
|Erste Schätzungen: Ameris Bancor legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
28.01.26
|Ausblick: Ameris Bancor präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
14.01.26
|Erste Schätzungen: Ameris Bancor legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
26.10.25
|Ausblick: Ameris Bancor verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Ameris BancorpShs
Aktien in diesem Artikel
|Ameris BancorpShs
|84,62
|0,92%