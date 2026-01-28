Ausblick: Ameris Bancor präsentiert Quartalsergebnisse

Ameris Bancor wird am 29.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 7 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 1,58 USD. Dies würde einem Zuwachs von 15,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Ameris Bancor 1,37 USD je Aktie vermeldete.

Die Schätzungen von 6 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 310,4 Millionen USD – ein Minus von 25,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Ameris Bancor 415,3 Millionen USD erwirtschaften konnte.

7 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 5,97 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren 5,19 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 1,21 Milliarden USD, gegenüber 1,64 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at