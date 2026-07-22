Ausblick: Ameris Bancor stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Ameris Bancor lädt am 23.07.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Im Durchschnitt erwarten 7 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,66 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,60 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten ein Minus von 23,50 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 323,8 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 423,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 6,73 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 6,00 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 6 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 1,30 Milliarden USD, gegenüber 1,67 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at